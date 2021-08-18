سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-8-2021 في البنوك المصرية

تباينت أسعار اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، ويهتم المواطنون بمتابعة الأسعار بشكل يومي، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي، 18.29 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.29 للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib، نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

ووصل سعر اليورو في البنك المركزي، إلى 18.37 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.35 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وجاءت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المختلفة على النحو التالي:

سجل سعر الريال السعودي نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبلغ في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار في بنك مصر، إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وصل إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.