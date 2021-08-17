ممثلو الكيانات المصرية بالخارج في زيارة للقليوبية ضمن «حياة كريمة»

أكّدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج عن زيارة الكيانات المصرية، في الخارج إلى تفقد مشروعات «حياة كريمة»، التي يتمّ تنفيذها بقرى محافظة القليوبية، ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم وذلك لإبراز دور الكيانات المصرية في الخارج في دعم الدولة وخطط الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي المؤتمر في إطار جهود وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج، واشراكهم في التنمية المستدامة 2030.

وزيرة الهجرة تستعرض 6 سنوات انجاز للدولة المصرية

وأضافت وزارة الهجرة، أنَّ هناك عدد من الزيارات يجريها ممثلي الكيانات المصرية في الخارج ضمن مبادرة حياة كريمة للطلاع علي تم انجازه خلال السنوات الماضية وإشراك المصريين في الخارج في مبادرة حياة كريمة، خاصة أن المبادرة تتضمن أكثر من 13 محورًا رئيسيًا يغطي كل الجوانب الحياتية بالقرى المستهدفة سواء الخاصة بالكهرباء والمياه والطرق والتعليم والصحة وغيرهما، ومن بين هذه المحاور هو التدخلات الاجتماعية وتشمل الوصول لسكن كريم وتعليم الكبار والحملات الصحية.

مشروعات قومية غيرت خريطة مصر في 6 سنوات

وأوضحت وزارة الهجرة، أن هناك عدد من الزيارات للكيانات المصرية خلال الأيام المقبلة وذلك لإبراز المشروعات القومية التي غيرت خريطة مصر في 6 سنوات وكانت الطريق إلى الجمهورية الجديدة، إضافة إلى آخر تطورات المشروعات القومية التنموية التي تجري على أرض مصر، والتي تمت بالفعل وكيفية ربط المدن الجديدة بالمدن القديمة وذلك إلى جانب مناقشة جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار والفرص المتوفرة للمصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم، فضلًا عن الترويج للسياحة المصرية والمناطق السياحية في مصر، وكذلك استعراض المشروع القومي لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة»، مع تنظيم زيارات ميدانية لما تمّ من إنجاز على أرض الواقع.