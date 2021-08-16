حريق هائل في مصنع كيماويات بالمنوفية.. «فيديو»

شب حريق هائل في مصنع كيماويات بالمنطقة السادسة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمصانع المجاورة، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبا لوجود ضحايا أو مصابين في الحادث.

وظهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعيـ، تصاعد الأدخنة أعلي المصنع المحترق بشكل كبير، كما ظهرت سيارات الإطفاء أثناء السيطرة علي الحريق.

انتقال القيادات الأمنية بالمنوفية لحريق مصنع مدينة السادات

وانتقل إلي مكان الواقعة، مساعد مدير أمن المنوفية لمنطقة السادات، وعدد من قيادات مركز شرطة السادات، كما انتقل إلي مكان الحريق، عدد من ضباط قسم شرطة السادات، لمتابعة السيطرة علي الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بحريق هائل في مصنع بمدينة السادات في المنوفية

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز السادات يفيد بنشوب حريق في مصنع للكيماويات بالمنطقة الصناعية السادسة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجار السيطرة علي الحريق.