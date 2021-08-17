أحمد فهمي يوجه رسالة رومانسية لزوجته هنا الزاهد: «أحلى حاجة في العالم»

احتفل الفنان أحمد فهمي اليوم بمرور 3 سنوات على خطبته للفنانة هنا الزاهد، بعدما جمعت بين الثنائي قصة حب كبيرة، حيث وجه رسالة إلى زوجته بهذه المناسبة قائلاً، «كل سنة وأنتي أحلى حاجة فى العالم».

هنا الزاهد توجه رسالة رومانسية لزوجها فهمي

كما حرصت «هنا» على الاحتفال بذكرى حفل خطبتها، وكتبت عبر حسابها الشخصي «فيس بوك» قائلة، «3 سنوات معا رسميا.. معا لسنوات عديدة».

أحمد فهمي يحتفل بتخطي فيلمه «العارف» إيرادات 50 مليون جنيه

بعد شهر من عرضه تخطى فيلم «العارف» حاجز الـ 50 مليون جنيه إيرادات في شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائى، اذ انطلق الفيلم يوم 14 يوليو الماضى، ليكون بذلك أول فيلم يتخطى 50 مليون جنيه منذ انتشار فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تزداد إيراداته خلال الفترة المقبلة.

أبطال فيلم العارف

وجسد «فهمي»، خلال فيلم «العارف»، شخصية الإرهابي للمرة الأولى، وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً، والعمل من بطولة أحمد عز، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول إرهابي يحاول اختراق جميع حسابات الجهات الحكومية، ويحاول «عز» من خلال الأحداث القبض عليه، خاصة أنه كان السبب في قتل والد ووالدة زوجته ضمن الأحداث.

مشاريع أحمد فهمي خلال الفترة المقبلة

ويحضر الفنان أحمد فهمي خلال الفترة المقبلة لعرض مسرحي جديد مع زوجته الفنانة هنا الزاهد، وعدد من نجوم الفن منهم بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، حيث أجرى خلال الشهور الماضية عددا من البروفات الخاصة بالمسرحية قبل بدء عرضها، موضحا في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أنه بنسبة 90% لن يكون متواجدا في السباق الرمضاني المقبل 2022.