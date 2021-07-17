من المغرب.. أحمد فهمي لـ«الوطن»: الأهلي سيفوز بثنائية على كايزر تشيفز

توقع الفنان أحمد فهمي، فوز النادي الأهلي، بثنائية نظيفة على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقررة إقامتها مساء اليوم السبت، في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وقال «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن، إنه وصل إلى المغرب، صباح أمس الجمعة، لمؤازرة المارد الأحمر في مباراة اليوم، مضيفا أنه لابد من احترام بطل جنوب إفريقيا، لتجنب أي مفاجآت في المباراة.

وشدد «فهمي» على ثقته في لاعبي الأهلي ومديرهم الفني بيتسو موسيماني، متمنيا عودة الفريق بلقب الأميرة السمراء للمرة العاشرة، كي يضاف إلى إنجازات المارد الأحمر.

وتنطلق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تجمع الأهلي وكايزر تشيفز، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد محمد الخامس في المغرب، ويسعى المارد الأحمر، للفوز على بطل جنوب إفريقيا، وتحقيق لقبه الإفريقي العاشر في تاريخه، بينما يسعى فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، لتحقيق إنجاز تاريخي بتحقيق اللقب الإفريقي الأول أمام بطل القرن في إفريقيا النادي الأهلي.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز، في التاسعة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة.