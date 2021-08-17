ريمونتادا طالبان.. كيف عادت الحركة للسيطرة على أفغانستان بعد 20 عاما؟

في مشهد أعاد للأذهان الفترة التى سبقت العام 2001، سيطرت حركة طالبان الأفغانية المسلحة على الولايات في أفغانستان، وصولا بالاستيلاء على العاصمة كابول، وذلك في تحول دراماتيكي بعد 20 عاما من الركود النوعي ميدانيا، وتحديدا قبل دخول القوات الأمريكية لأفغانستان، في عملية عسكرية موسعة ردا على هجوم تنظيم القاعدة الإرهابي الذي استهدف برجي التجارة العالمي ومحاولة اسقاط طائرة على وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

وشجع حركة طالبان الأفغانية المسلحة، الانسحاب الأمريكي على التقدم على الأرض بوتيرة أسرع بعد السيطرة على المدن الرئيسية في أفغانستان، ثم عاصمة البلاد «كابول»، حيث سيطرت عناصر الحركة المسلحة في وقت متأخر من يوم 14 أغسطس على مزار شريف، آخر معقل للحكومة الأفغانية في شمال أفغانستان التي كانت لا تزال تحت سيطرة الحكومة الأفغانية.

سيطرت حركة طالبان على مدينة جلال أباد منتصف أغسطس

وفي 15 أغسطس، سيطرت الحركة المسلحة على مدينة جلال أباد، شرقي العاصمة كابول لتنضم إلى المدن الرئيسية الأخرى الخاضعة لسيطرة طالبان مثل قندهار وهرات، حيث أنه خلال الشهر الماضي اضطرت الحكومة الأفغانية إلى التخلي عن بعض المراكز الإدارية في بعض المناطق التي تفرض عليها سيطرتها، بسبب عدم قدرتها على تحمل ضغوط حركة طالبان الأفغانية المسلحة، التي استعادت بعض المناطق الأخرى من الحكومة بالقوة والأخرى بدون أي قتال يذكر.

وأظهرت دراسة أجرتها شبكة «بي بي سي» في عام 2017، أن طالبان كانت تسيطر بشكل كامل على عدد من المناطق في أفغانستان لكن البحث أظهر أن عناصر الحركة كانوا نشطين في أجزاء أخرى كثيرة من البلاد، وشنوا هجمات أسبوعية أو شهرية في بعض المناطق الأفغانية، ما يشير إلى قوة أكبر بكثير من التقديرات السابقة.

انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي

وفي مايو من العام 2021، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي سحب 9500 جندى بينهم 2500 جندي أمريكي كانوا لايزالون موجودين في أفغانستان، أعقب ذلك اندلاع معارك عنيفة بين حركة طالبان والقوات الحكومية في منطقة هلمند الجنوبية، وفي الشمال، سيطرت الحركة على مقاطعة بوركا في ولاية بغلان.

وفي منتصف شهر مايو، انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة قندهار الجوية، إحدى أهم القواعد في أفغانستان، ليعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن بعد ذلك أن انسحاب القوات الأمريكية سيُنجز في 31 أغسطس.