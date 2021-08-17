أزمة بين منة فضالي ومنتج فيلم «ميني بار» داخل البلاتوه

شهد بلاتوه فيلم «ميني بار»، مساء أمس الاثنين، أزمة كبيرة بين الفنانة منة فضالي ومُنتج الفيلم مدحت سعد، انتهت بتعطل تصوير مشاهد الفيلم بعد مغادرة «فضالي» استوديو مصر موقع التصوير.

وعلمت «الوطن»، أن المنتج مدحت سعد، دخل في خلافات حادة مع الماكيير الخاص بالفنانة منة فضالي، بشأن تأخر صرف الأجر، ووصل الأمر إلى تبادل الشتائم، ما تسبب في غضب عارم داخل البلاتوه.

ورفضت منة فضالي، استئناف التصوير على خلفية هذه الأزمة، إذ حاول بعض زملائها التدخل لتهدئة الوضع، منهم مدحت تيخا وشيما الحاج، الأمر الذي باء بالفشل.

وحاول المنتج مدحت سعد، تقديم الاعتذار إلى منة فضالي، في محاولة لتهدئة الموقف واستئناف التصوير، الأمر الذي قوبل من جانب بطلة العمل بالرفض الشديد، حيث غادرت ستديو مصر مكان تصوير الفيلم.

أبطال فيلم «ميني بار»

فيلم «ميني بار»، من بطولة صلاح عبدالله، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، وعلاء مرسي، وأمينة، وراندا البحيري، ومدحت تيخا، وطاهر أبو ليلة، ومحمد أوتاكا، وحسن عبدالفتاح، وشيما الحاج، وآخرين، وهو من إخراج محمد الخضري، وإشراف على الإخراج عادل الأعصر، وإنتاج مدحت سعد.

يذكر أن فيلم «ميني بار»، توقف تصويره لمدة عام ونصف العام تقريباً، بسبب اعتراض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية على بعض المشاهد، إذ ظلت هذه الأزمة قائمة لمدة ستة شهور تقريباً، فضلا عن جائحة فيروس كورونا، وانشغال بعض الفنانين بأعمالهم طوال الفترة الماضية.

نشاط فني لمنة فضالي خلال الفترة الحالية

وفي سياق آخر، كانت الفنانة منة فضالي، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوستر فيلمها الجديد «مفلح باشا»، معلقة عليها بقولها: «دعواتكم.. في الكويت فيلم مفلح باشا».

فيلم «مفلح باشا»، من بطولة نايف الراشد، ومنة فضالي، وأحمد رزق، وخالد العجيرب، وخالد أحمد، وهو من تأليف وإخراج نايف الراشد.