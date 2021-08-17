ضبط صاحب أستوديو بالدقهلية «نصب» على راغبي العمل خارج البلاد

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام صاحب أستديو تصوير، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة تمى الأمديد بالدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم؛ زاعمًا مقدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، متخذًا من مسكنه ومقر أستوديو التصوير الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على 5 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، أجندة مدون بها أسماء ضحاياه من راغبي السفر، والمبالغ المالية المحصلة منهم، مبلغ مالي حصيلة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، والمبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.