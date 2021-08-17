«اختلفوا على صفقة».. 6 أشخاص يخطفون مستخلص جمركي بالشرقية

كشفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، ملابسات واقعة اختطاف مستخلص جمركي بالشرقية، وضبط ثلاثة من مرتكبي الواقعة، وتحرير المختطف.

وتلقى قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بلاغًا من «موظف، مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية»، بحضور شقيقه «مستخلص جمركي، له معلومات جنائية، مقيم بالعنوان ذاته» لمدينة العاشر من رمضان رفقة «سائقه – بدائرة القسم ذاتها» بالسيارة ملك شقيقه؛ لإنهاء بعض الأعمال الخاصة به، إلا أنه فوجئ بعودة سائقه بالسيارة لمدينة الإسكندرية دون شقيقه ولدى اتصاله به على هاتفه المحمول تبين أنه مغلق.

وأقر «السائق» بحضوره رفقة «شقيق المُبلغ» لمدينة العاشر من رمضان لمقابلة أحد الأشخاص بإحدى الكافيتريات الكائنة بدائرة القسم، وعقب وصولهما قام «شقيق المبلغ» بالدخول للكافيتريا، ثم فوجئ بسيارة ملاكي «لا يعلم أرقامها» تقف أمامه ويقوم قائدها بالرجوع للخلف مصطدمًا بمقدمة السيارة قيادته وترجّل منها «3 أشخاص» وتعدوا عليه بالضرب دون إصابات، فأسرع هو بالسيارة متوجهًا لمدينة الإسكندرية وأخبر الـمُبلغ.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الشرقية، التي أسفرت جهوده عن وجود خلافات مالية بين المُختطف و«6 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة»، على صفقة بيع حاويات، وأنهم وراء واقعة اختطافه من داخل محطة الوقود.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهمين وضبط «ثلاثة منهم»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع باقى المتهمين لقيام المجنى عليه بالنصب على اثنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير بيع كونتنرات، فعقدا العزم على اختطافه، وفـى سبيل ذلك قام أحدهم باستدراجه لمحطة الوقود بزعم بيع صفقة كونتنرات.

وبتاريخ الواقعة توجه باقى المتهمين لمدينة العاشر من رمضان مستقلين سيارتين، وحال وصول المجنى عليه قام أحد المتهمين بافتعال حادث تصادم مع سيارة المجنى عليه لإشغال عمال محطة الوقود بالحادث، وتمكن باقي المتهمين من اختطاف المجنى عليه داخل سيارة ولاذوا بالهرب، وعقب ذلك قاموا بتكبيله وتعصيب عينيه واحتجازه داخل منزل بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ملك أحدهم، والتعدي عليه بالضرب وتعذيبه، وبتضييق الخناق على باقي المتهمين قاموا بإطلاق سراح المختطف، وبمناقشته أيد ذلك وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين المضبوطين تبين أنه يحوى «3» مقاطع فيديو «متضمنة احتجاز وتعذيب المجنى عليه».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.