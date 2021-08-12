ضبط سائق خطف حقيبة يد سيدة بالتجمع الخامس

في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بأنه خلال سيرها بدائرة القسم، خطف أحد الأشخاص حقيبة يدها، وبداخلها هاتف محمول ومبلغ مالي ومتعلقات شخصية، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة سائق يقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة، يعمل عليها كسائق، وضبط بحوزته فرد خرطوش، 6 هواتف محمولة، 3 ساعات يد، مبلغ مالي، وعدد من بطاقات الرقم القومي ورخص المركبات.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته، وباقي المسروقات ضمن المسروقات المستولى عليها من المُبلغة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بسرقة حقيبة جلدية من أحد الأشخاص، بداخله مبلغ مالي وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.