ولائم ومشروبات.. عادات الاحتفال بطلاب الثانوية العامة في المحافظات

تختلف مظاهر الاحتفال بنتيجة الثانوية العامة من محافظة لأخرى، حيث تحتفل كل محافظة على طريقتها الخاصة، ولكن يبقى العامل المشترك في احتفالات أهالي الصعيد هي إطلاق الزغاريد وتقديم الشربات والمشروبات الغازية والولائم، بينما يحتفل أهالي بحري بنتيجة الثانوية العامة وفقاً لمظاهر مختلفة، فأهالي الإسكندرية لهم عاداتهم، وأهالي مرسي مطروح يختلفون بطبيعتهم البدوية، وأهالي البحيرة يسيرون على خطى الأجداد، كلاً وفقاً لعاداته وتقاليده.

هدايا فاخرة للمتفوقين في الثانوية من أبناء الأثرياء والشربات والزغاريد للبسطاء بالفيوم

يحتفل أهالي الفيوم بنتيجة الثانوية العامة، بطريقتين، الأولى للأسر الثرية حيث تنظم احتفالاً وتطلق النيران في الهواء ابتهاجاً بالنجاح، وتقدم هدايا باهظة الثمن أبرزها الذهب والهواتف المحمولة، وتتبادل النقوط بآلاف الجنيهات، مع تقديم وجبات ومشروبات فاخرة، بينما يقتصر احتفال الأسر البسيطة بإطلاق الزغاريد وتقديم الشربات والمشروبات الغازية، فيما يشاركهم الجيران فرحتهم بإهداءهم السكر والشاي والمشروبات الغازية والعصائر، وأحياناً تقديم نقوط يتراوح بين 50 و200 جنيهاً.

التهنئة بنتيجة الثانوية عبر «فيس بوك» في أسيوط

وفي أسيوط، اختلفت مظاهر الاحتفال بالنجاح في الثانوية العامة عما سبق حيث كانت تقتصر على الزغاريد وتوزيع الشربات والتهنئة بالمنزل من الأقارب والجيران، والآن صارت التهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً «فيس بوك»، وهو الموقع الأكثر شعبية لدى الكثير من الشباب، حيث تتحول صفحاته إلى منشورات تهانى ومباركة بالنجاح، وبوستات بنجاح الأبناء الأقارب والأصدقاء.

الإسكندرانية يحتفلون بنتيجة الثانوية العامة بالزغاريد والشربات

يحتفل أهالى الإسكندرية، بظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك من خلال إطلاق الزغاريد وتوزيع الشربات وتعليق الزينة، وغالباً ما يوزع الشربات في الشوارع تعبيراً عن فرحة أهل الطالب بحصوله على درجات عالية في الثانوية العامة.

أهالي مطروح يحتفلون بنتيجة الثانوية العامة بنحر الذبائح

وينحر أهالي مطروح، الذبائح إبتهاجاً بأبنائهم المتفوقين في الثانوية العامة، وخاصة الحاصلين على درجات مرتفعة، حيث يجرى تجهيز وليمة كبيرة في خيمة بدوية أو المربوعة في منزل أسرة الطالب المتفوق، ويذبحون عدد من خراف الضأن البرقي التي تشتهر بها مرسى مطروح، ويطهون عليها الأرز الأحمر، وينظمون وليمة مجمعة يشارك فيها الأهل والأصدقاء والجيران، من أبناء المدينة والقرية المقيمين بها، احتفالاً بأبنائهم الأوائل، ممن سيلتحقون بكليات القمة لتميزهم في الثانوية العامة.

شربات وأرز بلبن.. احتفالات البحراوية بنتيجة الثانوية العامة

شربات وأرز بلبن.. عادة لم تنقطع منذ سنوات طويلة، على الرغم من تغير مظاهر الاحتفال بين الشباب والفتيات، وغزو الأفكار الغريبة من خلال السوشيال ميديا، إلا أنّ كوب الشربات وطبق الأرز بلبن، مازال الراعي الرسمي لاحتفالات أهالي البحيرة بنجاح طلاب الثانوية العامة، ومثل جميع المناسبات السعيدة، يحتفل الأهالي بتوزيع الشربات على المنازل والمارة في الشوارع.

أما عن توزيع الأرز بلبن، فهو غالباً ما يكون نذر عقد أولياء الأمور على تنفيذه حال نجاح نجلهم أو ابنتهم، وتجد علب وأطباق الأرز باللبن توزع بكثرة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة.

أمّا بين الطبقات الغنية، فيكون الاحتفال بذبح الذبائح وتوزيع لحومها على الجيران والأقارب والبسطاء، وهو أمر لا ينتشر كثيرًا في مدن ومراكز محافظة البحيرة، إلا أنه موجود بالفعل بين فئة قليلة.

ولائم واحتفالات ومزمار بلدي ابتهاجاً بنتيجة الثانوية العامة في الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية تختلف الاحتفالات في المدينة عن المراكز والقرى بنجاح الطلاب في الثانوية العامة 2021، ففي مدينة الإسماعيلية تقتصر الاحتفالات على تهنئة الأسرة والأقارب والجيران دون وجود أية فاعليات أو احتفالات، بينما في المراكز والقرى يقيم بعض الأهالي الولائم والاحتفالات.

ويحتفل المواطنون على أنغام الطبل والمزمار البلدي في قرى الإسماعيلية خاصة في مراكز التل الكبير وأبوصوير والقصاصين وفايد بنجاح أبنائهم في الثانوية العامة.

الشربات والفاكهة وسيلة أهالي بني سويف للاحتفال بنتيجة الثانوية العامة

وفي محافظة بني سويف، تستقبل أسر طلاب الثانوية العامة الجيران والأهل ابتهاجاً بالنجاح، حيث يتوافد الأهالي على منزل الطالب الناجح ويقدمون له الفاكهة والسكر والشاي كهدية لتهنئته بنجاحه وخاصة إذا كان من المتفوقين، بينما تقدم أسرة الناجح المشروبات الغازية والشربات للضيوف.

البورسعيدية يحتفلون بالثانوية العامة بالهدايا والأغاني والمشروبات الغازية

وتتميز احتفالات أهالي بورسعيد بالثانوية العامة، حيث يستقبل الطالب الناجح، الأهل والأصدقاء والجيران في منزله مساءاً لعدة أيام مع تشغيل أغاني النجاح وتنهال عليهم الهدايا سواء شربات ومشروبات غازية وعصائر أو هدايا تناسب المنزل وللطالب.

ومع استيطان أبناء القرى المجاورة ببورسعيد للمدينة تغيرت ملامح الاحتفالات إلى تقديم قطعة ذهب أو مبلغ مالي للطالب أو الطالبة المتفوقة.

أهل البادية بسيناء ينحرون الذبائح وأهالي الحضر يقدمون الهدايا الثمينة

ويوزع أهالي الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، الحلوى والمشروبات على الضيوف سواء من الأقارب والجيران والأصدقاء فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، وسط الزغاريد والأغاني، وفي البادية، يذبح والد الطالب المتفوق شاه وتكون أشبه بالعقيقة، يتم خلالها دعوة الأصدقاء والأهل والجيران، ويتم تناولها بشكل أشبه بنظام الأعراس، ويكون بالفعل الطالب المتفوق كأنه عريس الليلة.

احتفالات الثانوية العامة بقنا حسب الوضع المادي.. زغاريد ومشروبات وولائم

وتختلف احتفالات الأسر في قنا، بتفوق أبنائها في الثانوية العامة، حسب الوضع الاجتماعي، فمنهم من يكتفي بالزغاريد وتقديم المشروبات مثل الشربات، وآخرون يقيمون وليمة فرحاً بتفوق ابنهم، مع تقديم الهدايا العينية والمادية، كما يصطحب بعض المهنئين، لفافات السكر وعلب الشاي، أو صناديق الكولا، كما أنّ هناك احتفالات بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء.