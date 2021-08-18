تدريب عملي لمدة 300 ساعة.. تفاصيل التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات «دبلوم مهني عام» للعام الدراسي المقبل 2021- 2022، ما زال متاحا أمام الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها ، كما أنه يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة.

شروط قبول الطلاب بالدبلوم المهنى لخفض الطلب على المخدرات

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أن هناك عدة شروط لقبول الطلاب بالدبلوم المهنى تتمثل فيما يلى :

- يشترط اجتياز المقابلة الشخصية التى يعقدها قسم علم النفس.

- يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد.

- يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع سواء من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها.

- يتم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطى.

- اعفاء الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الامتحان التحريرى.

- التقديم مستمر حتى يوم 31 أغسطس 2021.

- لن يتم قبول أى طلبات بعد ذلك التاريخ.

- إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا.

- الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا.

وأكد الصندوق أنه يتم تنفيذ تدريب عملى لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسى 2020- 2021 ، لتوفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وإجراء البحث العلمي في مواجهة المشكلة ، كما يتم التركيز على الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كما تم الاستعانة بأفضل العناصر من خريجى الدفعة الثانية والثالثة .