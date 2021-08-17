نتيجة الثانوية العامة وذكريات شباب البرنامج الرئاسي: العبرة مش بالمجموع

نتيجة الثانوية العامة، كلمة ذات وقع مخيف على نفوس من يترقبها، وهؤلاء خطفوا الأنظار إليهم على مدار السنوات القليلة الماضية بحماسهم الوطني وكفاءتهم، حيث طرحوا رؤى جديدة وناقشوا قضايا واقترحوا حلولًا لمشكلات في الداخل والخارج بالمؤتمرات المحلية والعالمية، وباتوا نواة لمجتمع عامل منتج، تخرجوا في كليات مختلفة واتفقوا جميعا على أن المعيار الحقيقي للنجاح لا يُقاس فقط بمجموع الثانوية العامة والالتحاق بكلية دون غيرها، وإنما بالسعي وراء هدفهم والتميز في مجال عملهم.

نتيجة الثانوية العامة وذكريات شباب البرنامج الرئاسي ومؤتمرات الشباب

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، ذكريات مختلفة لن ينساها شباب البرنامج الرئاسي والمكرمون من الرئيس السيسي في مؤتمرات الشباب، ليوم إعلان نتيجة الثانوية العامة.

في ظهر يوم إعلان النتيجة، جلست «هاجر جميل»، مذيعة بإحدى المحطات الإذاعية وخريجة الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب «PLP»، تتابع أحد الأفلام حديثة العرض في ذلك الوقت، وسط قلق شديد من والدتها.

«ماما كانت قلقاني لأني مكنتش باخد دروس ومكتفية بالمدرسة بس»، تقول «هاجر» في بداية حديثها لـ«الوطن»، وسط محاولات منها لتهدئة والدتها، وفي نهاية اليوم ظهرت نتيجة الصف الثاني الثانوي لطالبة الشعبة الأدبية بمجموع 95%، حينها شعرت بأنها اقتربت خطوة من حلم الالتحاق بكلية الإعلام، فاجتهدت في العام التالي وبارتفاع درجتين في النسبة الكلية، ظهرت نتيجة الصف الثالث الثانوي لها، «جبت 97% في سنة تالتة وكده مجموع السنتين كان يسمحلي أدخل أكتر من كلية بس من زمان هدفي إعلام القاهرة»، بحسب تعبيرها.

بمناسبة نتيجة الثانوية العامة 2021، تروي «هاجر» أنها لم تبادر يوما بالانضمام إلى الدروس الخصوصية «مكنتش بحب أخد دروس في الثانوية العامة بستمتع بيومي ومذاكرتي مع نفسي»، لخصت خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، نجاحها في الثانوية العامة بتلك العبارة، معتبرة أن المعيار الأساسي للنجاح في أي مجال هو تحديد الهدف والسعي من أجل الوصول له.

محمد أيمن وحلم الهندسة بعد نتيجة الثانوية العامة

وقت إعلان نتيجة الثانوية العامة لدفعة 2008، حصل محمد أيمن خريج الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، على مجموع 95.1% شعبة علمي رياضة، رغم صعوبة الامتحانات ذلك العام، التحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، رغم بعدها عن موقع بيته، ولم يلتحق بجامعة عين الشمس الأقرب له، «كنت عايز أدخل قسم هندسة الطيران والفضاء، وده مش موجود غير في هندسة القاهرة»، يقول «محمد» في بداية حديثه لـ«الوطن».

التحق الشاب العشريني بالقسم الذي تمناه كثيرا، وتخرج منه عام 2013، ومن هنا بدأ مشوار حياته المهنية كمهندس صيانة طائرات هليكوبتر.

لم يكتفِ محمد بالعمل التقليدي لشغفه الدائم إلى التطوير، بل ظل يسعى حتى أسس في عام 2016، أكاديمية خاصة بتعليم وتصميم وتصنيع نماذج الطائرات للأطفال، وبعدها بفترة تقدم إلى اختبارات البرنامج الرئاسي لتدريب والتأهيل الشباب على القيادة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2016.

وقبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 ينصح الشاب العشريني الجميع بقوله «الحياة مش بتقف عند مجموع الثانوية العامة لازم نطور نفسنا دايما».

ندى أحمد ونجاح ما بعد نتيجة الثانوية العامة

«ندى أحمد» إحدى المكرمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملقبة بسفيرة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي جلست بجوار الرئيس في إحدى جلسات منتدى شباب العالم، تروي لـ«الوطن»، كيف انتظرت نتيجة الثانوية العامة، «طبعا كنت قلقانة وخايفة زي أي طالب بس والدتي كانت بتحاول تطمني».

التحقت «ندى» بكلية الهندسة، وحصلت على تدريب في المعهد القومي للاتصالات لمنحه تدريب فيبر «optical fiber network Installation maintenance and troubleshooting»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات ذوي الأشخاص الإعاقة، إلى جانب مشاركتها في مسابقة «إبداع 7»، في مركز التعليم المدني بالقاهرة بمشروع روبوت خاص بها، بحضور وزير الشباب وعدد كبير من أساتذة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبعدها نالت تكريما من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكدت أن «الحياة مش بتقف عند الثانوية العامة».