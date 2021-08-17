التعليم: مليون و400 ألف مشاهدة لفيديوهات الوزارة على المنصات الرقمية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ عددا هائلا من الطلاب لجأوا إلى مصادر التعلم الرقمية، ومنصة حصص مصر، موضحا أنّ عدد مشاهدات الفيديوهات بلغ مليون و400 ألف، وعدد ساعات التعلم بلغ 107 ساعات، وعدد الزيارات من من خلال التابلت اقترب من مليوني زيارة، في فترة وجيزة جدا قبل الامتحانات.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، أنّ هناك 417 مليون مشاهدة للدليل الدراسي للمرحلة الثانوية على بنك المعرفة، على قنوات مدرستنا 1، 2.