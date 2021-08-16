شوقي: نفذنا وعدنا بخروج الثانوية لبر الأمان.. وهذه الدفعة الأكثر تميزا
كتب:
أميرة فكري
03:13 م | الإثنين 16 أغسطس 2021
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة نفذت كل ما وعدت به في امتحانات الثانوية العامة، بخروج الثانوية إلى بر الأمان، مشيراً إلى أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 غدا الثلاثاء، وإعلانها رسمياً خلال المؤتمر الصحفي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.
وقال وزير التعليم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن ما يتم تداوله عن مؤشرات ونسب النجاح عن نتيجة الثانوية العامة 2021 غير صحيح، وأن هناك أعدادا كبيرة من المحرضين والمغرضين هدفهم إثارة البلبلة على أي قرار يتم اتخاذه، وأن هذه الفئة تجعل حياة الحكومة شديدة الصعوبة بلا مبرر، خاصة أنهم يستهلكون الوقت في جدل بلا عمل.
غدا.. إعلان نظام التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2021
وبالنسبة لتظلمات الثانوية العامة، أوضح الوزير، أنه سيتم إعلان كل تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2021 وطرق تقديم التظلم والاطلاع على الأوراق والاستعلام على النتيجة غدا خلال المؤتمر الصحفي.
ووجه وزير التعليم، رسالة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، من خلال "الوطن" قائلاً: لا داعي لكل هذا التوتر لأن الأمور مستقرة، والطلاب سيدخلون الجامعات مثل كل عام، وعدد مقاعد الجامعات أكثر من العام الماضي، وهذه الدفعة ستكون أكثر دفعة مميزة في الجامعة العام القادم، وسوف يدركون أن طريقة تعلمهم أكثر تقدما مما يتم في الجامعات.
نتيجة الثانوية العامة 2021 جاهزة علي الاعتماد من وزير التعليم
ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2021، وأن النتيجة أصبحت في انتظار اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصال هاتفياً بأوائل الثانوية العامة وتهنئتهم.
وأضاف المصدر، أنه سيتم ترتيب أوائل الثانوية العامة في كل شعبة (العلمية والأدبية) وفي كل مادة، كما سيتاح للطالب التعرف على ترتيبه على المدرسة والإدارة والمحافظة.
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