بقوة 600 حصان.. هوندا تطلق نسخة خارقة من «أكورا NSX Type S»

أعلنت شركة هوندا عن ِإطلاق نسخة محدودة «أكورا NSX Type S»، بقوة 600 حصان، حيث يرفع محرك NSX Type S 2022 بقوة 600 حصان الأداء بالفعل للسيارة الخارقة الكهربائية المتطورة، وفقاً لما نشره موقع الشركة.

ويعد أول ظهور عالمي لسيارة NSX Type S، وهو التعبير النهائي عن التزام العلامة التجارية بالأداء المصنوع بدقة، حيث سيكون كل طراز 2022 Acura NSX، نموذجًا من النوع S.، وسيتم بناء 350 سيارة فقط من السيارات الخارقة ذات التشغيل المحدود للتوزيع العالمي، مع 300 وحدة مخصصة لعملاء الولايات المتحدة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها بيع NSX Type S خارج اليابان.

وقال جون إيكيدا، نائب الرئيس ومسؤول العلامة التجارية أكورا: «تعد NSX قصة نجاح لا تصدق لشركة هوندا، حيث تقود إعادة تأسيس هوندا كعلامة تجارية للأداء وتمهيد الطريق لعودة Type S، ونحن بالفعل نحقق في ما يجب أن يكون عليه الجيل القادم من السيارات الرياضية في العصر الكهربائي القادم».

وأضاف: «يمكن التعرف عليه على الفور من خلال تصميمه الأمامي والخلفي المميز والأكثر عدوانية، كما يتميز NSX Type S أيضًا بعجلات فريدة من 5 أذرع، وشارات Type S، وسقف قياسي من ألياف الكربون».

وتحت غطاء محركها المصنوع من ألياف الكربون المتوفر، يوجد أقوى محرك إنتاج من هوندا على الإطلاق نسخة محدثة من محرك V6 مزدوج الشاحن التوربيني ونظام هجين ثلاثي المحركات ينتج 600 حصان.

وتم إعادة ضبط ناقل الحركة DCT بـ9 سرعات للسيارة الخارقة وناقل الحركة لتحقيق أقصى قدر من الأداء، بينما تتضمن الحزمة خفيفة الوزن المتوفرة فرامل من السيراميك الكربوني وغطاء محرك من ألياف الكربون ومجموعة داخلية من ألياف الكربون، ما يقلل الوزن الإجمالي للسيارة بحوالي 58 رطلاً.