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بث مباشر.. وزير التعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة 2021

كتب:

محمد عزالدين
01:28 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لمؤتمر أوائل الثانوية العامة 2021، الذي تنقله القنوات التلفزيونية المختلفة، ويعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وأسماء الأوائل.

المؤتمر يحضره وزير التعليم العالي

كما يحضر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2021.

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