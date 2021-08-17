أوائل الثانوية العامة علمي علوم 2021 .. «الوطن» تنشر الأسماء كاملة

توجهت أنظار جميع طلاب الثانوية، صوب مؤتمر وزير التربية والتعليم للإعلان عن النتيجة، الذي يستعرض خلاله كافة التفاصيل المتعلقة بها، من بينها رصد نسب النجاح في العام الجاري بالإضافة إلى أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2021

واستعرض وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 شعبة علمي علوم

وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 شعبة علمي علوم، كالتالي:

فاطمة محمد عبد اللطيف، بمجموع 404 درجة.

إيمان سعيد يونس عبد الرحيم، بمجموع 403 درجة.

ضحى رفاعي محمد علي، بمجموع 403 درجة.

عبد الرحمن خالد يوسف، بمجموع 403 درجة.

مصطفى حسين محمد أحمد، بمجموع 403 درجة.

أحمد طارق عبد الظاهر، بمجموع 402 درجة.

آية محمد علي سليمان، بمجموع 402 درجة.

رحمة عبد الوهاب صالح، بمجموع 402 درجة.

سحر عبد اللطيف، بمجموع 402 درجة.

مايكل سمير صبحي، بمجموع 402 درجة.

محمد أيمن فيصل، بمجموع 402 درجة.

محمد مصطفى فخر الدين أحمد، بمجموع 402 درجة.

ياسمين وليد محمد، بمجموع 402 درجة.

خديجة حماد شعبان، بمجموع 402 درجة.

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