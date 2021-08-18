حظك اليوم الأربعاء 18-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة حظهم اليوم وما يخبرهم به علم الفلك، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 18-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام المستجدات.

حظك اليوم برج الحمل 18-8-2021 على الصعيد العاطفي

قاوم ميلك للعناد والغضب، وابتعد عن المخاطر والمغامرات واحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم برج الثور 18-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بالشجاعة والجرأة ويدفعك اليوم نحو كل جديد.

حظك اليوم برج الثور 18-8-2021 على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يساعدك أن تكون أكثر تفهما للمشاعر الخافية لدى من يهمك أمرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناء بإدارة أعمالك وما تملك من مال وتستطيع أن تخطط بدقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك روح تفاؤل وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 18-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يصيبك بالتشوش، ومع ذلك تتغلب على كل الضغوط إذا قاومت ميلك للتسرع والمغامرة.

حظك اليوم برج السرطان 18-8-2021 على الصعيد العاطفي

قد تكون بحاجة لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع من تحب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 18-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي يساعدك أن تتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط وتفاؤل.

حظك اليوم برج الأسد 18-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تدفعك للاهتمام بكل صغيرة وكبيرة وتمنحك جاذبية وقد تخدمك تطورات ومستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 18-8-2021 على الصعيد المهني

المريخ وعطارد في برجك يساعدانك على تقوية مركزك وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج العذراء 18-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب مما يجعل الآخرين يشعرون بقيمتك، خاصة إذا شعرت أنت بهم وتفهمت مواقفهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 18-8-2021 على الصعيد المهني

اهدأ اليوم ولا تظهر تذمرا أمام أي استفزاز أو تسويف لأعمالك.

حظك اليوم برج الميزان 18-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تدير المشاكل العاطفية والعائلية بهدوء وحكمة، ولا تعاند.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 18-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تفكر جيدا وتحسن التصرف وقد تجذب إليك الكثيرين، استفد من ذلك.

حظك اليوم برج العقرب 18-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تكسب الإعجاب وتعيش حياة أسعد.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 18-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال ويدفعك ذلك للتخطيط لأمور مهنية ومالية، ومن المهم أن تراجع خطواتك جيدا واعتن بحساباتك.

حظك اليوم برج القوس 18-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك طاقة عاطفية وتساعدك أن تتصرف بمرونة إزاء ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 18-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك روح ابتكارية ويجعلك متميزا في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الجدي 18-8-2021 على الصعيد العاطفي

تجد نفسك اليوم مليئا بالطاقة والرغبة في التواصل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 18-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بالتحفظ وعدم الإعلان عن خططك.

حظك اليوم برج الدلو 18-8-2021 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بانخفاض طاقتك وعليك بتنظيم جهودك ووقتك، ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 18-8-2021 على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي على تنمية أعمالك وتركز أيضا على القيام بتعديلات خاصة بمشاريع مستقبلية، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 18-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يمنحك اليوم حضورا أخاذا وقد تميل للجدال ولمناقشة بعض الأفكار البناءة مع الأحباب أو الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.