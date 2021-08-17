حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 17-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يستطيع مولود برج الحوت، كسب محبة ومودة الجميع، ومع ذلك يشعرون دائمًا بالفراغ، وعدم التأقلم مع الشريك، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تسيطر على قلقك الداخلي فالتوتر يجلب الفشل.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

تميل اليوم للتمرد على الروتين، فقط تجنب الجدال الذي قد يؤدي لصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.