حظك اليوم الثلاثاء 17-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

البعض لا يمكنه بداية اليوم بدون مطالعة حظك اليوم، سوء على الصعيد المهني أو الأسري أو العاطفي، فالبعض يعتقد أنها إشارة لحركة الكواكب خلال اليوم، والبعض يعتبرها مجرد مزحة أو قراءة على سبيل التسلية، وفي كل الأحوال، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 17-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يشحذ ذهنك بأفكار براقة، وعليك أن تسجلها ولا تهملها وتبدو شغوفا بالمعرفة.

حظك اليوم برج الحمل 17-8-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يمنحك اليوم سحرا وإشراقة ويعدانك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 17-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يدعمك ويمنحك يقظة وحسن تصرف، فلا تخف من المفاجآت، فقط ادرس جيدا قبل أي خطوة.

حظك اليوم برج الثور 17-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في عصبيتك ولا تتسرع في غضبك أو قراراتك، ومع ذلك يساعدك عطارد أن تحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك.. ابتعد عن المغامرة واصبر ولا تتخذ مواقف عنيفة.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ما زالت علاقتك بشريك حياتك معرضة للتوتر.. حافظ على هدوئك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 17-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل الإيجابي يدفعك اليوم لتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج.

حظك اليوم برج السرطان 17-8-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد بمنزل العلاقات يساعدانك على توطيد علاقاتك وتنظم جيدا وقتك وأفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 17-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وسماؤك صافية ولديك كل الحماس لتبدأ جديدا.

حظك اليوم برج الأسد 17-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب مما يجعلك عاطفيا وقلبك يدق سريعا.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 17-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تحافظ على مظهرك الرصين وأن تتجنب القيل والقال، واعتن بأعمالك.

حظك اليوم برج العذراء 17-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تتماسك ولا تفقد أعصابك إذا واجهت خلافات عاطفية أو عائلية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة أنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 17-8-2021 على الصعيد المهني

الشمس في منزل المشروعات تدعمك وتساعدك على اكتشاف ما بداخلك من طاقات جديدة.

حظك اليوم برج الميزان 17-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يساعدك أن تستمع جيدا للطرف الآخر وتتحدث بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 17-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بشئون مهنية ومالية، فقط ادرس خطواتك تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج العقرب 17-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك استعدادا لتقديم مزيد من الاجتهاد والتركيز وتستطيع أن تعالج قضية معلقة.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 17-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك حضورا ويساعدك على تجسيد أفكارك.

حظك اليوم برج القوس 17-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تجعلك مستعدا للتعاون والعطاء، وتكسب الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 17-8-2021 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تقفز فوق العقبات إذا عملت في صمت وابتعدت عن الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي 17-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة وينفعك ذلك في مراجعة نفسك ومواقفك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 17-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمنحك اليوم قوة ونشاطا، ومن السهل أن تحصل اليوم على دعم الزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم برج الدلو 17-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك للانطلاق والانفتاح، وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 17-8-2021 على الصعيد

القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تسيطر على قلقك الداخلي فالتوتر يجلب الفشل.

حظك اليوم برج الحوت 17-8-2021 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للتمرد على الروتين، فقط تجنب الجدال الذي قد يؤدي لصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.