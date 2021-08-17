حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 17-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق مولود برج الدلو، الدخول في علاقات صداقة جديدة، فهو شخص اجتماعي بطبيعته، وقادر على الانسجام مع الجميع، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمنحك اليوم قوة ونشاطا، ومن السهل أن تحصل اليوم على دعم الزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك للانطلاق والانفتاح، وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.