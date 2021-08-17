حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 17-8-2021 مهنيا وعاطفيا

الدقة في المواعيد ورفض التأخر، واحد من أهم مميزات مولود برج الجدي، كما أنها السبب في خلافاته مع الكثير من الأصدقاء، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم، لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

تستطيع اليوم أن تقفز فوق العقبات إذا عملت في صمت وابتعدت عن الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

اليوم القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة وينفعك ذلك في مراجعة نفسك ومواقفك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.