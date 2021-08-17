أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية 2021.. «الوطن» تنشر القائمة
كتب:
لمياء محمود
01:51 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية 2021.. «الوطن» تنشر القائمة
هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية، بنجاحهم وتفوقهم عبر المؤتمر الذي تم بثه منذ قليل على صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك.
وتقدم «الوطن» فيما يلي، أسماء أوائل الشعبة الأدبي في الثانوية العامة 2021 :
أسماء أوائل الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2021
فريدة مؤمن خليل إبراهيم المطري 388
جنى وائل محمد العليمي 387
سارة علاء محمد عبد الحليم 386
آلاء علي علي محمود 385
ديليسيا أنيس رزق الله أنيس يوسف 385
ليديا أمير سليمان عطالله سليمان 385
رنا حسين محمود حسين عمران 384
شاول عيسى بسطا جبرائيل 384
محمود محمد حسن حسن الطنملي 384
تسنيم محمد فتحي غريب شرف الدين 383
ريهام محمود مصطفى المتولي مصطفى 383
واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.
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