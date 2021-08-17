أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية 2021.. «الوطن» تنشر القائمة

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية، بنجاحهم وتفوقهم عبر المؤتمر الذي تم بثه منذ قليل على صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك.

وتقدم «الوطن» فيما يلي، أسماء أوائل الشعبة الأدبي في الثانوية العامة 2021 :

أسماء أوائل الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2021

فريدة مؤمن خليل إبراهيم المطري 388

جنى وائل محمد العليمي 387

سارة علاء محمد عبد الحليم 386

آلاء علي علي محمود 385

ديليسيا أنيس رزق الله أنيس يوسف 385

ليديا أمير سليمان عطالله سليمان 385

رنا حسين محمود حسين عمران 384

شاول عيسى بسطا جبرائيل 384

محمود محمد حسن حسن الطنملي 384

تسنيم محمد فتحي غريب شرف الدين 383

ريهام محمود مصطفى المتولي مصطفى 383

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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