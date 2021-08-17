التعليم: الأول على الثانوية العامة 2021 عهد مصطفى وفاطمة محمد

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الطالبة فريدة مؤمن، حصلت على المركز الأول في الثانوية العامة 2021 شعبة أدبي، وذلك بمجموع عام 388 درجة.

الأول على نتيجة الثانوية العامة 2021

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، الذي يحضره الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الطالبة فاطمة محمد عبداللطيف، هي الأولى على شعبة علمي علوم على مستوى الجمهورية، وحصلت على 404 درجات، والطالبة عهد مصطفى الشرقاوي، هي الأولى على شعبة علمي رياضة، بمجموع 404 درجات.

وقال الوزير، إنّ نسبة النجاح العامة هذا العام هي 74%، وهي أعلى من نتيجة أول دفعة استخدمت التابلت كانت 72%، ثم أصبحت 74%، مشيرا إلى أنّ الطلاب لم يحصل أي منهم على نسبة 100%.

وأوضح شوقي، أنّ نسبة النجاح في شعبة العلمي العلوم من الثانوية العامة 2021 هي 76%، وطلاب العلمي الرياضة 76% هذا العام، مشيرا إلى أنّ نظام التقييم للثانوية العامة هذا العام جديد من نوعه، وأنّ الدفعة في الثانوية العامة هذا العام «تاريخية بكل المقاييس».

ولفت إلى أنّ طلاب الثانوية العامة في شعبة العلمي العلوم أعلى من شعبة العلمي الرياضة، لافتا إلى أنّه لم يحصل أي طالب على نسبة 95% فيما أعلى لطلاب الشعبة الأدبية، وعدد قليل جدا من طلاب الشعبة العلمية الذين حصلوا على نسبة بين 95 إلى 100%.

وأكد وزير التعليم أنّ الطلاب الحاصلين أعلى من 90% سيلبون رغبتهم بنسبة كبيرة في الكليات، موضحا أنّ مجاميع القبول في الكليات «هتنزل على ما تم الاعتياد عليه».

وأشار إلى استحداث نظام تقييم جديد لتقييم نواتج التعلم بدلا من استرجاع المعلومات، فضلا عن وجود بنوك أسئلة معيارية للمرحلة الثانوية ومعايير وتصحيح إلكتروني دون عنصر بشري، مؤكدا تعميق استخدام التكنولوجيا، وهي جهد كبير جدا في البنية التحتية للمدارس مليون و800 ألف تابلت وسيلة للإطلاع على المعرفة.

وتنشر الوطن نتيجة الثانوية العامة بعد قليل عبر هذا الرابط نتيجة الثانوية العامة 2021.