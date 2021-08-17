وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور: «كل اللي حصلوا على 75% شاطرين جدا»

طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أثناء عرضه لنتيجة أوائل الثانوية العامة 2021 في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر الوزارة.

وقال الدكتور شوقي، إن متوسط مجموع درجات الطلاب هذا العام أقل بكثير من السنوات السابقة؛ نظرا لاختلاف طريقة الامتحانات، مؤكدا على انخفاض معدل درجات القبول في تنسيق الجامعات وفقا للمعدل الحالي للمجموع، موضحا أن من حصل على أكثر من نسبة 80% في شعبة العلمي - رياضة، قد يجدوا مكانا في كليات الهندسة، وبالنسبة لشعبة علمي أكد الدكتور طارق شوقي على أن الطالب الذي حصل على نسبة 90% فأعلى سيجد مكانا له في كليات الطب والصيدلة.

وتابع الوزير: «يجب تكريم طلاب الأوائل واستضافتهم في وسائل الإعلام لأن الدفعة دي بالنظام الامتحانات دا شاطرين جدا، وكل اللي جايب فوق الـ75 % شاطر جدا».