رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور: «كل اللي حصلوا على 75% شاطرين جدا»

كتب:

محمد عاشور
01:45 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
وزير التربية والتعليم أثناء إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وزير التربية والتعليم أثناء إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أثناء عرضه لنتيجة أوائل الثانوية العامة 2021 في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر الوزارة.

وقال الدكتور شوقي، إن متوسط مجموع درجات الطلاب هذا العام أقل بكثير من السنوات السابقة؛ نظرا لاختلاف طريقة الامتحانات، مؤكدا على انخفاض معدل درجات القبول في تنسيق الجامعات وفقا للمعدل الحالي للمجموع، موضحا أن من حصل على أكثر من نسبة 80% في شعبة العلمي - رياضة، قد يجدوا مكانا في كليات الهندسة، وبالنسبة لشعبة علمي أكد الدكتور طارق شوقي على أن الطالب الذي حصل على نسبة 90% فأعلى سيجد مكانا له في كليات الطب والصيدلة.

وتابع الوزير: «يجب تكريم طلاب الأوائل واستضافتهم في وسائل الإعلام لأن الدفعة دي بالنظام الامتحانات دا شاطرين جدا، وكل اللي جايب فوق الـ75 % شاطر جدا».

اقرأ المزيد:

نتيجة الثانوية العامة على «الوطن» الساعة 2:30 ظهرا

بعد قليل.. نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم على موقع الوطن

بث مباشر.. وزير التعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة 2021

«الوطن» ينشر اليوم نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد اعتمادها رسميا

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على كليات الشعبة العلمية