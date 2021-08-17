نتيجة الثانوية العامة على «الوطن» الساعة 2:30 ظهرا

تنشر الوطن، بعد قليل، نتيجة الثانوية العامة، وبالتحديد الساعة 2:30 ظهرا، على أن يجري نشرها في السادسة مساء بالتفاصيل على موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2021

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021، بنسبة نجاح عامة 74%.

ويعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال المؤتمر الصحفي الذي الآن بوزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان مؤشرات ونسب النجاح العامة، وإعلان أوائل الثانوية العامة في الشعبتين العلمية والإدبية.

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