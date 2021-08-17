التعليم: الأولاد تفوقوا في شعبة «علمي رياضة».. والأولى «بنت»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ أوائل الجمهورية على شعبة علمي رياضة معظمهم أولاد، متابعا: «رغم إنّ كلهم ولاد لكن الأولى بنت، وهي الطالبة عهد مصطفى الشرقاوي من مدرسة مختار كامل الثانوية بنات، بمجموع 404 درجات».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، كما حضؤر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يعلن مؤشرات تنسيق الجامعات 2021.