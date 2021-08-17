أوائل الثانوية العامة 2021 في الإسماعيلية

حصدت محافظة الإسماعيلية المركز الثالث بين أوائل الثانوية العامة 2021، وفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء.

«سارة» حصلت علي 386 بنسبة 94%

وحصلت الطالبة سارة علاء عبد الحليم في نتيجة الثانوية العامة على مجموع 386 درجة من 410 درجات وهنا الدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم الطالبة لحصولها علي المركز الأول علي مستوى محافظة الإسماعيلية والثالثة بين أوائل الجمهورية.

وهنأ وزير التربية والتعليم الطلاب الأوائل مشيرا إلي أن امتحانات الثانوية مرت بسلام وأن غرفة العمليات المركزية نجحت خلال العام الحالى في رصد 360 حالة غش خلال سير الامتحانات.

وكان 8 آلاف و670 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام في الإسماعيلية بينهم 4 آلاف و 746 طالبا وطالبة بالقسم العلمي، و 3 آلاف و 125 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي.

وشهدت امتحانات الإسماعيلية حالة من الهدوء حلال فترة الامتحانات دون رصد حالات للغش في لجان المحافظة طوال فترة الامتحانات.

وحصلت الإسماعيلية قبل يومين علي مركزين بين العشرة الأوائل بالثانوية الأزهرية حيث حصلت الطالبة «إيمان علي»، علي المركز التاسع وحصلت الطالبة «سناء ضياء»، علي المركز العاشر مكرر.