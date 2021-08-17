حلمي عبدالباقي عن أحمد العوضي: ملاك في هيئة إنسان أتمنى مقابلته لشكره

كشف الفنان حلمي عبدالباقي تفاصيل جديدة عن واقعة مساهمة النجم أحمد العوضي في علاج والد صديق مقرب له من مرض السرطان، قائلا: «إن العوضي حينما علم بمرض والد زميله (الممثل) أجري اتصالات موسعة ليدخله أحد المستشفيات، ووفر له علاجا يتعدي ثمنه حاجز الـ120 ألف جنيه، كما كان دائم التواصلة هاتفيا للاطمئنان علي الحالة الصحية للمريض».

عبدالباقي: نجل صديقي انهمر فى البكاء عقب مشاهدة حديثي عن والده في ندوة «الوطن»

وقال عبدالباقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «تلقيت اتصالا من نجل صديقى (المتوفي)، أمس، وفوجئت بانهمار الأخير من البكاء من فرط تأثره بمقطع بكائى في ندوة «الوطن» وقت حديثى عن مساعدة العوضي لوالده»، مضيفا «أنه علم من الابن أن علاقته بالعوضي بدأت في الوقوف أمامه كممثل في أحد الأعمال الفنية».

العوضي وفر علاج بـ120 ألف جنيه

وأكد عبدالباقي: «أنه أصبح عاشقا لأحمد العوضي منذ ذلك الحين ويتمني مقابلته لتوجيه الشكر إليه علي ما فعله مع صديقه، مشددا على أنه سيصل لمكانة فنية أكبر مما هو عليها حاليا، لإنه ملاك في هيئة إنسان».

وفي سياق آخر، أعرب حلمي عبدالباقي عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة «بعتذرلك» التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، وتجاوز عدد مشاهديها حاجز الـ800 ألف مشاهدة منذ إطلاقها.

أغنية «بعتذرلك» تنتمى إلى نوعية الأغانى الرومانسية، وهي من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد.

وتقول كلمات الأغنية:

بعتذرلك إنى سيبتك بعد ما اتعلقت بيا

بعترفلك كنتى مكسب واتقلب بخسارة ليا

كنتى ونسى في عز سهرى

كنتى واقفة سنين في ضهرى

مهما لفيت مش هلاقى جزء من خوفك عليا.