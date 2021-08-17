طارق شوقي: خريطة امتحانات الثانوية العامة 2021 كانت بمواصفات عالمية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى تخصيص خريطة امتحانات لها مواصفات معيارية عالمية على غرار ما يحدث في كل الامتحانات المعيارية في العالم، وذلك في الامتحانات التجريبية استعدادا لامتحانات الثانوية.

وأضاف «شوقي» خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021: «هذه الدفعة خاضت أكثر من امتحان تجريبي، والامتحان النهائي كان رابع امتحان بعد 3 امتحانات تجريبية في ظروف صعبة جدا بسبب تداعيات أزمة كورونا».

وتابع: «كما جرى تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني دون تدخل العنصر البشري لأول مرة».

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه جرى تعميق استخدام التكنولوجيا عبر السنوات الثلاث الماضية، كما جرى بذل جهد كبير جدا في البنية التحتية في المدارس، كما جرى توزيع 1.8 مليون تابلت كوسيلة للاطلاع والتعمق في المعرفة والتعلم من المصادر الرقمية للمساعدة على الأسئلة التي تقيس الفهم والتحليل.