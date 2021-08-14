طارق شوقي: إتاحة نتيجة الثانوية العامة على المواقع بعد المؤتمر بـ3 ساعات

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، ظهور نتيجة الثانوية العامة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أغسطس، وإتاحتها على عدد من المواقع الإخبارية عقب مؤتمر إعلانها بـ3 ساعات، وذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء المقبل

وقال «شوقي»، خلال التدوينة: «سوف تتاح النتيجة (المجموع الكلي) على العديد من المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقد 1 ظهرًا، وبعدها بثلاث ساعات، في نفس اليوم، تجري إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة».

ومن المنتظر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بثًا مباشرًا لمؤتمر يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وزير التعليم: الدرجات التي حصل عليها الطلاب مطمئنة

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب مطمئنة، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء ما يثار على «السوشيال ميديا»، والتركيز فقط في ما يتم إعلانه رسميا من الوزارة، موضحًا أن نتيجة الثانوية العامة 2021، ستعلن بالدرجات وليس بالتقديرات كما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنَّ النتيجة تكشف عن درجات الطالب في كل مادة دراسية، والدرجة العظمى والصغرى، لافتًا إلى أنَّه تمّ تصحيح الامتحانات إلكترونيًا عبر أجهزة الماسح الضوئي في مراكز مؤمنة ومراقبة جيدًا.