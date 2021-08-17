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طارق شوقي عن تنسيق الهندسة: «ممكن ناخد أعلى من 80% أو 85%»

وزير التعليم: التنسيق هينزل بسبب توزيع الدرجات

كتب:

شريف سليمان
01:45 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ طلاب شعبة علمي العلوم في الثانوية العامة حصل 16 ألف طالب منهم على أكثر من 90%، وسيتمّ استيعاب رغباتهم، مشيرًا إلى أنَّ 3 آلاف طالب في كلية الهندسة حصلوا على أكثر من 90%، موضحًا: «أعتقد أنَّ مقاعد الهندسة هتبقى أقل من كتير، وده ممكن يخلينا ناخد من اللي جايب فوق الـ80% والـ85%».

وأضاف «شوقي» خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021: «التنسيق هينزل بسبب توزيع الدرجات».

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