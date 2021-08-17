طارق شوقي عن تنسيق الهندسة: «ممكن ناخد أعلى من 80% أو 85%»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ طلاب شعبة علمي العلوم في الثانوية العامة حصل 16 ألف طالب منهم على أكثر من 90%، وسيتمّ استيعاب رغباتهم، مشيرًا إلى أنَّ 3 آلاف طالب في كلية الهندسة حصلوا على أكثر من 90%، موضحًا: «أعتقد أنَّ مقاعد الهندسة هتبقى أقل من كتير، وده ممكن يخلينا ناخد من اللي جايب فوق الـ80% والـ85%».

وأضاف «شوقي» خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021: «التنسيق هينزل بسبب توزيع الدرجات».