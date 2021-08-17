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وزير التعليم يشرح سبب عودة مجاميع الثانوية العامة والتنسيق لـ«أيام زمان»

كتب:

نرمين عفيفي
02:25 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
نتيجة الثانوية العامة 2021.. وزير التعليم والتعليم الفني

نتيجة الثانوية العامة 2021.. وزير التعليم والتعليم الفني

 عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقارنة بين نتائج الثانوية العامة 2021 والعام الماضي، مضيفا: «نجد الحاصلين على 95% العام الماضي حوالي 90 ألف طالب، ومن حصل على أكثر من 90% نحو 90 ألف، وأكثر من 85% عددهم حوالي 250 ألف طالب، ولكن هذا الرقم تغير وأصبح الحاصلون على أكثر من 85% حوالي 70 ألف، ولذلك المجاميع سيعود لما كانت عليه».

وأضاف شوقي خلال حديثه، بالمؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة: «المجاميع هترجع زي زمان علشان الطريقة اللي كانت متبعة بتقيس بنسبة كبيرة التذكر والفهم بنسب أقل، ولكن المرة دي بنقيس الفهم والتطبيق والتحليل، وهو فرز دقيق جدا».

وتابع «مجموع 70% أو 65% هو مجموع جيد للغاية، في النتيجة الجديدة، وهو لم يكن جيد من قبل ولكن الآن تغير الأمر».

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