وزير التعليم يشرح سبب عودة مجاميع الثانوية العامة والتنسيق لـ«أيام زمان»

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقارنة بين نتائج الثانوية العامة 2021 والعام الماضي، مضيفا: «نجد الحاصلين على 95% العام الماضي حوالي 90 ألف طالب، ومن حصل على أكثر من 90% نحو 90 ألف، وأكثر من 85% عددهم حوالي 250 ألف طالب، ولكن هذا الرقم تغير وأصبح الحاصلون على أكثر من 85% حوالي 70 ألف، ولذلك المجاميع سيعود لما كانت عليه».

وأضاف شوقي خلال حديثه، بالمؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة: «المجاميع هترجع زي زمان علشان الطريقة اللي كانت متبعة بتقيس بنسبة كبيرة التذكر والفهم بنسب أقل، ولكن المرة دي بنقيس الفهم والتطبيق والتحليل، وهو فرز دقيق جدا».

وتابع «مجموع 70% أو 65% هو مجموع جيد للغاية، في النتيجة الجديدة، وهو لم يكن جيد من قبل ولكن الآن تغير الأمر».