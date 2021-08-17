أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الاولي للثانوية العامة 2021 علمي علوم، وذلك في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات 2021، وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنَّ 88.4% هو الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2021 للشعبة علمي علوم، موضحاً أنَّه سينطلق يوم السبت المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري 2021، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب بدءا من السبت المقبل 2021.

تعرف على الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 علمي علوم

وعن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الاولي للثانوية العامة 2021 علمي علوم، أوضح وزير التعليم العالي أنَّه تمّ تحديده وفقاً لشرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة 2021، وذلك بعد الحصر الكامل والشامل لمجاميع الثانوية العامة 2021، مؤكّداً أنَّه جرى تأكّيد ضرورة إجراء واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال أعمال التنسيق 2021 بمختلف الجامعات الحكومية، على أن يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني في إستقبال رغبات طلاب الثانوية العامة 2021 بدءاً من مساء يوم الجمعة المقبل في البث التجريبي لتسجيل رغبات الثانوية العامة 2021.

وكشفت مصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ هناك خطة محكمة من قبل وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات المختلفة وذلك للتعامل مع تنسيق الجامعات 2021، لافتًا إلى أنَّه تمّ تدريب العاملين والكوادر بالجامعات بمعامل التنسيق للتعامل مع الحدود الدنيا الجديدة لتنسيق الكليات أبرزها التعامل مع انخفاض الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 علمي علوم، منوهًا إلى أنَّه جرى التشديد على إلزام الجميع خلال مراحل التنسيق المختلفة بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التنسيق 2021، مع تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في أثناء الدخول والخروج من وإلى مكاتب التنسيق.