لأول مرة.. أسيوط خارج قائمة أوائل الثانوية العامة 2021

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، منذ قليل، نتيجة الثانوية العامة، حيث أعلن أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية بالقسمين العلمي والأدبي.

أسيوط تخرج من سباق أوائل الثانوية العامة

وللمرة الأولى، خرجت محافظة أسيوط من سباق أوائل الثانوية العامة حيث لم تحصد المحافظة أي من المراكز بين أوائل الثانوية العامة 2021، وذلك خلال نتيجة الثانوية العامة التي أعلنها وزير التربية والتعليم اليوم، وذلك في قسميها العلمي والأدبي.

وكانت قد احتلت محافظة أسيوط العام الماضي، الصدارة في عدد الطلاب الأوائل على الجمهورية في الثانوية العامة، حيث حصل 4 طلاب على المراكز الأولى في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.

إحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2021

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2021، والتي جاءت كما يلي بنسبة نجاح هذا العام 74%.

نسب النجاح في الشعبتين العلمي والأدبي 2021

- 76% نسبة النجاح المئوية لطلاب شعبة علمي علوم.

- 76% نسبة النجاح لطلاب شعبة علمي رياضة.

- 76% نسبة النجاح لطلاب الشعبة العلمية.

- 70% نسبة النجاح لطلاب الشعبة الأدبية هذا العام 70%.

22 ألفًا و845 طالبًا أدوا امتحانات الثانوية العامة في أسيوط

يُذكر أنَّ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين الذين أدوا إمتحان الثانوية العامة في لجان محافظة أسيوط بلغ 22845 طالبًا وطالبة، مقسمين إلى 16353 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، بينما بلغ عدد طلاب المنازل 2522، وأدوا الامتحانات في 98 لجنة سير امتحانية، إضافة للجنة المتفوقين والمكفوفين والسجن.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

للحصول على نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا