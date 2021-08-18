سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-8-2021

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الذهب بشكل مستمر، وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21، فهو الأعلى مبيعًا في الأسواق، ويتوقع تجار الذهب رواج حركة البيع والشراء الخاصة بالمعدن النفيس الذهب وانتعاشها خلال الساعات المقبلة، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 اليوم، لإهداء المتفوقين به من قبل الأهالي.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 21، وعيار 18 وسعر الجنيه الذهب، في محلات الصاغة، علمًا بأن الأسعار تتراوح من محل لآخر باختلاف المصنعية، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم الأربعاء، بين 894 و896 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 782 و784 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

واختلف سعر الذهب عيار 18، اليوم الأربعاء 18 أغسطس، بين 670 و672 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس، بين 6256 إلى 6272 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

كما تستعرض «الوطن» أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو 904.40 جنيه، و57.56 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 22 في أسواق المال 829.04 جنيه، و52.77 دولار أمريكي.

كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 791.37 جنيه، و50.37 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال 678.31 جنيه، و43.17 دولار أمريكي، وسجل سعر الجنيه الذهب 6.331 جنيه و402.95 دولار امريكي، أما أسعار كيلو الذهب سجلت 904.402 جنيه، و57.563 دولار أمريكي.