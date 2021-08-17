تبدأ مبيعاتها في اليابان.. نيسان تطلق «Note Aura NISMO» الكهربائية

أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق Note Aura NISMO ، والتي من المقرر أن تبدأ مبيعاتها في اليابان هذا الخريف، وفقاً لما نشره موقع الشركة.

تأتي Note Aura NISMO الجديدة كليًا وحصريًا مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية من نيسان «e-POWER»، وهي جزء أساسي من استراتيجية الكهربة للشركة في إطار خطة تحول الأعمال العالمية من نيسان «NEXT»، وكمفهوم التصميم المستوحى من «Formula-E»، تستند Note Aura NISMO على Note Aura.

وتعد NISMO، ماركة نيسان ذات الأداء العالي التي تقدم منتجات عالية الأداء لمجموعة واسعة من العملاء للاستخدام في الشوارع، بينما يعبر تصميم «نيسمو الحضري الانسيابي»، من الجيل التالي عن الحيوية ويلتقط الإحساس المتطور للمركبات الكهربائية.

ومع الجناح المزدوج المميز باللون الأحمر الساطع من NISMO، تتميز Note Aura NISMO بشكل ظلي منخفض وعريض، يبرز شعار NISMO المعاد تصميمه بالكروم.

وتشمل الميزات الأخرى للسيارة: عجلات ألمنيوم عريضة مقاس 17 بوصة مع أداء إيروديناميكي عالٍ، يتوفر مع مجموعة بخمسة أشكال مختلفة من لون الجسم، بما في ذلك أربع مجموعات ثنائية اللون.

ويتميز التصميم الداخلي بمزيج من الألوان الداكنة واللمسات الحمراء التي تثير التركيز والإثارة للقيادة، بينما تضيف المقاعد لمسة إلى الطابع الرياضي للمقصورة الداخلية، مع أغطية المقاعد المصنوعة من مزيج من القماش المخصص والجلد الصناعي، كما أن شعار «نيسمو»، مطرز وخياطة باللونين الأحمروالرمادي.

وتستخدام التقنيات الديناميكية الهوائية التي تم إضافتها من خلال سباقات السيارات، وتتميز Note Aura NISMO بالقوة السفلية الديناميكية الهوائية المُحسَّنة، ما يوفر الاستقرار عند السرعات العالية، حيث يتم توفير معالجة سريعة وسلسة، فضلاً عن ثبات عالي في التوجيه، من خلال التعليق المتخصص وتوزيع صلابة الهيكل الأمثل.

وتستفيد Note Aura NISMO إلى أقصى حد من الجيل الثاني من نظام e-POWER لتقديم استجابة رشيقة وزيادة التسارع التي ترقى إلى مستوى توقعات عشاق Nismo وعشاق القيادة الحقيقيين.

وتتوفر ثلاثة إعدادات لوضع محرك لـ«Note Aura NISMO»، ويوفر وضع القيادة نيسمو استجابة أكثر قوة وزيادة التسارع، وتم أيضًا ضبط الوضع العادي والوضع الاقتصادي خصيصًا لسيارة NISMO، ما يوفر قيادة أكثر راحة.