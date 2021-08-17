بالأسماء والصور.. نتيجة أوائل الثانوية العامة علمي رياضة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 منذ قليل، وتستعرض «الوطن» بالتفاصيل أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضة في السطور التالية.

-عهد مصطفى السيد محمد الشرقاوي، الأولى على مستوى الجمهورية شعبة علمي - رياضة، بمجموع 404 بمدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات بمحافظة الغربية.

- أحمد أسامة علي محمد السيد الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية شعبة علمي - رياضة، بمجموع 403 درجات، بمدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمحافظة القاهرة .

- محمود أيمن محمد كمال السنطاوي، والحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية شعبة علمي - رياضة، بمجموع 403 درجات، بمدرسة الشهيد الرائد محمد إبراهيم حسن الخولي بمحافظة الغربية.

- عبد الرحيم عبد العظيم عبد العزيز عبد العال، الحاصل على المركز الثالث، مدرسة الصوفية الثانوية، محافظة الشرقية، مجموعه 401.

- عمر أحمد عبد الرازق التهامي أحمد، الحاصل على المركز الثالث مكرر، مدرسة عمار بن ياسر الثانوية بنين، محافظة القليوبية، بمجموع 401.

- محمد هاني أحمد محمد، الحاصل على المركز الثالث مكرر، مدرسة السلام أكاديمي الثانوية الخاصة اللغات، محافظة أسوان، بمجموع 401.

- أحمد حسام محمد عطية فرج، الحاصل على المركز الرابع، مدرسة فوة الثانوية للبنين، محافظة كفر الشيخ، بمجموع 400.

-أحمد حسين علي أحمد، الحاصل على المركز الرابع مكرر، مدرسة حلوان الثانوية بنين، محافظة القاهرة، بمجموع 400 درجة.

- أحمد كمال سيد أحمد محمد البقلي، الحاصل على المركز الرابع مكرر، مدرسة هيئة قناة السويس الثانوية المشتركة، محافظة السويس، بمجموع 400 درجة.

- أحمد محمد إبراهيم مصطفى حواتر، الحاصل على المركز الرابع مكرر، مدرسة الراعي الصالح الثانوية الخاصة، محافظة بورسعيد، مجموع 400 درجة.

-بلال إبراهيم يونس إبراهيم أبو رية، الحاصل على المركز الرابع مكرر، مدرسة سعد زغلول الثانوية الرسمية المتميزة، محافظة القاهرة، مجموع 400 درجة.

- روفائيل صموائيل فايز رزق، الحاصل على المركز الرابع مكرر، مدرسة العقول المستنيرة الثانوية للبنين، محافظة الإسكندرية، مجموع 400 درجة.

- عبد الله أيمن محمد سمير رضوان، الحاصل على المركز الرابع مكرر،مدرسة أحمد طه حسين الثانوية، محافظة أسوان، مجموع 400 درجة.

- عبد الله محمود محمد إسماعيل أحمد، الحاصل على المركز الرابع مكرر ، مدرسة محمد زهران الثانوية الرسمية بنين لغات المميزة، محافظة الإسكندرية ، مجموع 400 درجة.

- عبد الرحمن محمد طلعت إبراهيم، الحاصل على المركز الرابع مكرر، مدرسة المدينة المنورة الثانوية الخاصة بنين، محافظة الإسكندرية، مجموع 400 درجة.

- مريم جرجس مجيد مجدي، الحاصل على المركز الرابع مكرر، المدرسة الرسمية للغات الثانوية المشتركة، محافظة المنيا، مجموع 300 درجة.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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