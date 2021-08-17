نتيجة الثانوية العامة بكود الطالب.. 5 خطوات للحصول عليها

تُعلن نتيجة الثانوية العامة بكود الطالب، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الموافق 17 أغسطس الجاري، وذلك حسبما كشفه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأوضح أنه تم إعلان أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وشعبة الأدبي.

تعرّف على نتيجة الثانوية العامة بكود الطالب

وقال الدكتور طارق شوقي، إن نتيجة الثانوية العامة بكود الطالب، ستعلن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددًا على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة تدوين البيانات بطريقة صحيحة ودقيقة، مؤكدًا أن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021 بلغت 74% وهي نسبة تعبر عن المستوى الحقيقى للطلاب.

«شوقي»: إعلان نتيجة الثانوية العامة على موقع الوزارة الإلكتروني

وأضاف «شوقي» في تصريحات له في المؤتمر الصحفي، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 تعلن في المدارس عقب إتاحتها على موقع الوزارة الإلكتروني، مؤكدًا أن جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية تعبر عن مدى فهمهم لنواتج التعلم، لافتاً إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021 عقدت ورقيًا بنظام الأسئلة الاختيارية.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة بكود الطالب

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الخطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة بكود الطالب بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم:

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني من خلال موقعها الرسمي.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة.

الضغط على زر «البحث» للحصول على النتيجة.

تظهر النتيجة تفصيلية للطالب في جميع المواد الدراسية.

تكشف النتيجة عن الدرجة العظمى والدرجة الصغرى للثانوية العامة 2021.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التفاصيل المتعلقة بمؤشرات القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2021/2022، موضحاً أنه تم توفير مقاعد عدد لجميع الطلاب.

للحصول على نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا