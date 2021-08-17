9 آلاف جنيه زيادة بأسعار سيارات 2022.. والرابطة: الرقائق الإلكترونية السبب

انعكست أزمة «الرقائق الإلكترونية»، على أسعار الموديلات الجديدة للسيارات «الزيرو» موديل 2022 بنسبة 8%، الأمر الذى أدى إلى انتشار كبير لظاهرة «الاوفر برايس»، خلال هذه الأيام، وفق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات.

وقال رئيس رابطة السيارات، إن ذلك انعكس بزيادات سعرية تتراوح ما بين 6 و9 آلاف جنيه، كما أن تراجع الإنتاج ونقص المعروض من عدد كبير من موديلات السيارات ساهم فى استمرار هذه الظاهرة بالأسواق.

ومن أبرز السيارات التى تأثرت بأزمة الرقائق الإلكترونية: «فورد» و«بي إم دبليو» و «فولكس فاجن» الألمانية و«أبل».

أسباب طرح السيارات الكهربائية فى 2023

وفى سياق متصل: قال رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، إن طرح إنتاج السيارة E70 سيكون فى أوائل عام 2023، مرجعا أسباب تاخر إنتاجها إلى عدم وجود مراكز صيانة، كما أن إنشاء مراكز الصيانة ونقاط الشحن تتطلب في البداية أن تكون هناك سيارات تخدمها هذه المراكز، مشيرا إلى أن مصر تشارك في تصنيع السيارة بمكون محلي 60% و الجزء الأغلى في السيارات الكهربائية هي البطارية، حيث أن تكنولوجيا البطارية تأتي من الخارج ويتم تجميعها محلياً.

وتعد السيارة الكهربائية حلاً للحد من التلوث وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري وتتناسب مع التوجهات الجديدة للدولة لمنع التلوث، مبينا «أن عدد السيارات الكهربائية في العالم لا يزيد على 2.5 مليون سيارة فقط».

آخر تطورات نقل المعارض خارج الكتلة السكانية

وكشف أبو المجد فى تصريح لـ«الوطن»، عن أن تطورات قرار نقل المعارض خارج الكتلة السكانية موضحا أنه تم إرجائة وإعطاء أصحاب المعارض مهلة للتنفيذ.

وكان وزير التنمية المحلية قد أصدر قرارا بنقل معارض السيارات من داخل الكتلة السكنية، وفقا للكتاب الدورى رقم 100 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية.

بينما طالب أصحاب المعارض بمهلة من ثلاثة إلى ستة أشهر للتنفيذ، لتاثيرها اقتصاديًا على هذا القطاع والعاملين به فضلًا عن معاناة بعض المحافظات التى لا يوجود لها ظهير صحراوى، مع عدم تجهيز المحافظات لأماكن بديلة قبل البدء فى تنفيذ القرار، بالإضافة إلى قيام محافظة القاهرة بتحديد مكان بطريق القاهرة – العين السخنة يبعد عن القاهرة بمسافة 50 كيلومترا، وغير مجهز ويفتقر إلى وجود الخدمات اللوجستية التى يحتاج إليها هذا القطاع الصناعى والاقتصادى.