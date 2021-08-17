أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 في الشرقية.. حصدت 4 مراكز

حصدت محافظة الشرقية 4 مراكز بين أوائل الثانوية العامة 2021، والتي أعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي اليوم، وذلك في قسميها العلمي والأدبي.

أسماء أوائل الثانوية العامة بالشرقية

في الشعبة العلمية حصدت الطالبتين «رحمة عبد الوهاب صلاح عبد الوهاب»، من مدرسة منيا القمح الثانوية للبنات، «وياسمين وليد محمد النجار»، من مدرسة محمد ربيع فلاح الثانوية، المركز الثالث على مستوي الجمهورية بمجموع 402 درجة، وحصل الطالب «عبد الرحيم عبد العظيم عبد العزيز عبد العال»، من مدرسة الصوفية الثانوية، على المركز الثالث شعبة علمي رياضة بمجموع 401 درجة، كما حصد الطالب «حسام محمد النوبي محمد»، من مدرسة أبوحماد الثانوية العسكرية للبنين، المركز الثاني علي مستوي أوائل الحالات الخاصة «طلاب الدمج»، بمجموع 397.5 درجة.

محافظ الشرقية يهنئ الطلاب الناجحين

وهنأ الدكتور، ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطلاب الناجحين، وخص منهم الطلاب المتفوقين الذين رفعوا اسم محافظة الشرقية، وحققوا أمنيات أولياء أمورهم، وتمني من أبنائه الأوائل أن يواصلوا تفوقهم وتميزهم في حياتهم القادمة.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر موقع «الوطن»، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتكون بعدها النتيجة متاحة لجميع الطلاب، حيث قدّم «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، مجانًا وحصريًا قبل أي مكان آخر، عبر موقعها الإلكتروني.

وكان، رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أعلن في وقت سابق أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة 45 ألف طالب وطالبة الامتحانات أمام 162 لجنة موزعة علي مستوي 19 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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