القليوبية تحصد المركز الثالث مكرر علمي رياضة بين أوائل الثانوية العامة

حصدت محافظة القليوبية، مركزا واحدا بين أوائل الثانوية العامة 2021، والتي أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم، بقسميها العلمي والأدبي.

وحصل الطالب عمر محمد أحمد عبدالرازق التهامي، من مدرسة عمار بن ياسر بنين، على مجموع 401 درجة، ليحصد المركز الثالث مكرر علمي رياضة على مستوى الجمهورية.

وكيل تعليم القليوبية يوجه التهنئة لطلاب الثانوية العامة المتفوقين

وهنأ الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الطلاب الناجحين، واختص الطالب عمر محمد أحمد عبدالرازق الثالث جمهورية علمي رياضة في نتيجة الثانوية العامة، الثالث مكرر، وكل الطلاب المتفوقين الذين رفعوا اسم محافظة القليوبية، وحققوا أمنيات أولياء أمورهم، متمنيا من أبناء المحافظة المتفوقين أن يواصلوا تفوقهم وتميزهم في حياتهم القادمة ولا يتوقفوا أبدا عن طلب العلم لأنه أساس بناء الوطن.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر «الوطن»

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر «الوطن»، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتكون بعدها النتيجة متاحة لجميع الطلاب، حيث قدّم «الوطن»، نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، مجانًا وحصريًا قبل أي مكان آخر، عبر موقعها الإلكتروني.

وكان 40 ألفا من طلاب القليوبية بالثانوية العامة أدوا امتحانات الثانوية العامة في 135 لجنة على مستوى المحافظة، شهدت إجراءات وقائية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامه بلغت 74%، وفي الشعبة العلمية 76%، و70% للشعبة الأدبية، موجها التهاني لكل الطلاب على مستوى الجمهورية.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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