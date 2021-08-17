الثاني في الثانوية العامة دمج بالشرقية: حققت حلمي وسألتحق بالطب

سادت حالة من الفرحة داخل منزل أسرة الطالب «حسام محمد النوبي محمد»، من مدرسة أبوحماد الثانوية العسكرية للبنين بمحافظة الشرقية، إثر الإعلان عن حصوله على المركز الثاني بين أوائل الثانوية العام «الحالات الخاصة، طلاب الدمج»، بمجموع 397.5 درجة، كما عمت الفرحة منازل 3 آخرين من أوائل الثانوية العامة بالمحافظة.

وعبر الطالب حسام عن فرحته بتفوقه وحصوله على المركز الأول قائلا: «الحمد لله.. ربما مبيضعيش تعب حد ولكل مجتهد نصيب»، وأشار إلى أنه كان يحرص على مذاكرة دروسه أولا بأول وكان يخصص للمذاكرة عدد 4 ساعات في بداية الدراسة ثم زادها إلى 6 ساعات ثم 8 ساعات، لافتا إلى أنه سيلتحق بكلية الطب: «الحمد لله حققت حلمي وهو إني أحصل على مجموع يؤهلني للالتحاق بكلية الطب وأريد أن اتخصص في طب الأطفال».

وقال الدكتور محمد موافي، أستاذ بجامعة الأزهر، والد الطالب، إنه كان يتوقع تفوق ابنه خاصة أنه كان من المتفوقين في المراحل التعليمية المختلفة، مشيرا إلى أن تهيئة العوامل النفسية الملائمة وعدم الضغط على الأبناء عاملا أساسيا يساعدهم على التفوق والأهم أن يؤدي الطالب ما عليه ثم تكون النتيجة.

وحصدت محافظة الشرقية 4 مراكز بين أوائل الجمهورية في الثانوية العامة فعلي مستوي الشعبة العلمية حصدت الطالبتين «رحمة عبد الوهاب صلاح عبد الوهاب من مدرسة منيا القمح الثانوية للبنات وياسمين وليد محمد النجار من مدرسة محد ربيع فلاح الثانوية»، المركز الثالث علي مستوى الجمهورية بمجموع 402 درجة، وحصل الطالب «عبد الرحيم عبد العظيم عبد العزيز عبد العال»، من مدرسة الصوفية الثانوية، على المركز الثالث شعبة علمي رياضة، بمجموع 401 درجة، كما حصد الطالب «حسام محمد النوبي محمد» من مدرسة أبوحماد الثانوية العسكرية للبنين، المركز الثاني بين أوائل الثانوية العامة «الحالات الخاصة، طلاب الدمج»، بمجموع 397.5 درجة.