وكيل صحة الشرقية يتابع العمل بمركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا 

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل منذ الصباح الباكر بمركز تطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للمواطنين الراغبين في استخراجها، بمركز التطعيم الجديد بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

مركز تطعيم لقاح كورونا بمديرية الصحة بالشرقية

وأوضح أن مركز التطعيم الجديد تم بدء العمل به منذ خمسة أيام، نظراً للإقبال الشديد من المواطنين علي المركز، وقام بالتأكد من تطعيم المسافرين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي تم استخراجها لهم، مشدداً علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً علي المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية، المعتمدة للمواطنين بالمركز.

استخراج شهادات تطعيم لقاح كورونا

وأوضح الدكتور هشام مسعود، بأنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيها للمصريين، و 25 دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

الموبايل الإلكتروني

كما أشار إلي أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان (أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح)، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.