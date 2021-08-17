اعرف الان.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن

فرحة كبير عمت الكثير من البيوت في مختلف المحافظات، عقب إعلان أوائل الثانوية العامة2021، منذ قليل، بحسب ما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، حتى ارتاحت واطمأنت قلوبهم بتفوقهم، كخطوة أولى نحو تحقيق أحلامهم بالالتحاق بالكليات المرجوة، وفي المقابل لايزال باقي الطلاب في ترقب وانتظار لمعرفة النتيجة، فضلًا عن انتظار المؤشرات الأولى لتنسيق الجامعات، ومن المقرر إعلانها خلال الساعات المقبلة.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

وتُتيح بوابة «الوطن» للطلاب وأولياء الأمور، خدمة إلكترونية يحصلون من خلالها على نتيجة الثانوية العامة 2021، باستخدام لينك سريع يتيح الحصول على النتيجة باستخدام الاسم ورقم الجلوس، قبل ظهورها في المواقع الأخرى.

وكان كشف وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة2021

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، من خلال الخطوات التالية:

- يقوم الطالب بكتابة اسمه رباعيا، ومن ثم إدخال رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة سواء العلمية أو الأدبية.

- بعدما يقوم الطالب بتحديد الشعبة يقوم بإدخال المحافظة التابع لها.

- إدخال رقم الهاتف المحمول حتى يستطيع الطالب التسجيل للحصول على النتيجة.

- بعد الانتهاء من تلك الخطوات السابقة والتأكد من صحتها يقوم الطالب بالضغط على كلمة التسجيل.

اوائل الثانوية العامة 2021

وخلال المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم، أعلن الدكتور طارق شوقي، مؤشرات النجاح والأوائل على الشعب المختلفة، سواء علمي أو أدبي.

وقال الوزير إن الفتيات تصدرن الشعب الثلاث، علمي علوم، وعلمي رياضة والشعبة الأدبية، ولم يتمكن أي طالب من الحصول على مجموع 100%، كما كان يحدث في السنوات السابقة.