هاني يونس يهنئ طلاب الثانوية العامة: «مجاميع منطقية»

قدم هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، التهاني لطلاب الثانوية العامة 2021، بعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة في مؤتمر عقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكتب «يونس» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «مبروك للناجحين في الثانوية العامة، مليون مبروك لكل من اجتهد وربنا يوفقكم دايما».

وأضاف: « وبعد 20 سنة.. مجاميع منطقية، وانخفاض الحد الأدنى بنسب كبيرة في مختلف الكليات، ربنا يوفق الجميع».

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021، بنسبة نجاح عامة 74%.

وقدم طارق شوقي مقارنة بين النسبة المئوية للنجاح في امتحانات الثانوية العامة 2021 في العام الحالي والأعوام الماضية، وجائت على النحو التالي:

- نسبة النجاح في الشعبة العليمة علوم 76% مقابل 82% في العام الماضي.

- نسبة النجاح في الشعبة العلمية رياضيات 76% مقابل %85 في العام الماضي.

- جملة الشعبة العلمية 76% مقابل 83% في العام الماضي.

- جملة الشعبة الأدبية 70% مقابل 87% في العام الماضي.

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، بسهولة ويسر وبصورة مجانية، بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال موقع «الوطن» والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.