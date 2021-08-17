«محمد» الثالث مكرر علمي علوم بالثانوية العامة: «بدأتها جد من أول يوم»

بدأ الطالب محمد مصطفى فخر الدين، العام الدراسي للثانوية العامة 2021 بجدية ونشاط، فمن اللحظات الأولى عزم على أن يتفوق فيها، وهو ما نجح فيه بالفعل، حيث تواجد بين كشوف أوائل الثانوية العامة بترتيب الثالث مكرر على شعبة العلمي علوم، وظهرت صورته في المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة.

«محمد» اعتمد على الحفظ والفهم من أول يوم

«من أول يوم في السنة بدأت أركز على الحفظ والفهم للأجزاء غير المهمة بالنسبة للآخرين»، بهذه العبارة كشف «محمد» في حديثه مع «الوطن» عن سر تفوقه في نتيجة الثانوية العامة، وحصوله على المركز الثالث مكرر بين طلاب شعبة العلمي علوم، مضيفًا أنه بدأ العام الدراسي بجدية منذ اليوم له.

بعد انتهاء صاحب الترتيب الثالث مكرر على شعبة العلمي علوم من تلقي منهج العام الدراسي كاملا، بدأ «محمد» في حل الأسئلة والاختبارات والتركيز على أسئلة القياس العليا، بحسب ما ذكره، مستكملا أن الامتحانات التجريبية هذا العام كانت مؤشرًا واضحًا بالنسبة له على شكل آدائه لامتحانات نهاية العام الدراسي: «بفضل ربنا وأهلي طلعت التالت».

الأم: «محمد» تعلم الالتزام والاجتهاد من والده

وتحدثت والدة «محمد» عن سر تفوقه منذ بداية العام الدراسي: «عمل والده علمه يكون ملتزم ومجتهد»، لافتة إلى أنها كانت تتابع مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة انتظارًا منها أن تجد ابنها بين أسماء الأوائل، وهو ما حدث بالفعل: «كان بيقول دايما إن شاء الله هتطلع من الأوائل وأدخل طب».

واستقبلت الأم، خبر إعلان نتيجة ابنها بأنه الثالث مكرر على شعبة العلمي علوم بالثانوية العامة 2021، بركعتين شكر لله، ومنها سيطرت الأفراح والزغاريد على منزل الأسرة، التي تعيش حاليًا حالة من السعادة الغامرة بتفوق ابنها.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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