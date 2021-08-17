استخرج الان.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن

ينتظر طلاب الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال دقائق قليلة، وفي هذا الصدد يقدم موقع «الوطن»، خدمة استخراج نتيجة الثانوية العامة، باتباع خطوات بسيطة من خلال التسجيل عبر البوابة.

رابط نتيجة الثانوية العامة

ويمكن للطالب الآن بالاسم ورقم الجلوس التسجيل؛ للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها على الإنترنت، عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

ويمكن للطالب اتباع 6 خطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة من موقع «الوطن»، على النحو التالي:

ـ يدخل الطالب اسمه رباعي.

ـ يدخل رقم الجلوس.

ـ اختيار الشعبة سواء العلمية أو الأدبية.

ـ اختيار محافظة الطالب في الخانة الرابعة.

ـ إدخال البريد الإلكتروني.

ـ وفي الخطوة السادسة، يجب على الطالب إدخال رقم الهاتف المحمول، ويضغط في النهاية على التسجيل.

نتيجة الثانوية العامة على موقع الوطن بالاسم ورقم الجلوس

يوفر «الوطن»، نتيجة الثانوية العامة بـ لينك سريع وبرقم الجلوس والاسم فقط، كل ما على الطالب هو انتظار ظهور والتسجيل على نتيجة الثانوية العامة، حيث تظهر بعد دقائق قليلة عبر بوابة «للوطن».

إعلان أوائل الثانوية العامة

وخرج وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، في مؤتمر صحفي قبل قليل، للإعلان عن مؤشرات نجاح طلبة الثانوية العامة 2021، وأيضًا الإعلان عن أوائل الشعب المختلفة للثانوية العامة، وتصدرت الفتيات القوائم كلها، سواء الشعبة الأدبية، أو الشعبة علمي علوم، أو علمي رياضة.

كما تصدرت الفتيات كذلك قوائم الحالات الخاصة للمكفوفين، ومدارس المتفوقين.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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