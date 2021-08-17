استعلم الآن عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس: 6 خطوات فقط

حالة من الترقب والقلق تنتاب طلاب الثانوية العامة، بعد وقت قليل، من إعلان أسماء الأوائل على الثانوية العامة، وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كل التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة 2021، بعدما أعلن أن النتيجة هذا العام تعتبر تاريخية ومميزة.

استعلم الآن.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة، عن طريق الخدمة الإلكترونية التي تقدمها بوابة الوطن، وهي معرفة النتيجة عبر بوابة الوطن باستخدام لينك سريع للنتيجة، عن طريق الاسم ورقم الجلوس فقط قبل المواقع الأخرى.

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني اعتبارًا من 4 سبتمير المقبل، مؤكّدًا إعلان جدول الامتحانات خلال أيام.

ووفرت وزارة التعليم لطلبة الثانوية العامة هذا العام، الكثير من مصادر التعليم والمنصات التعليمية لتدريب الطلاب على فهم مخرجات التعلم، كما تمكّن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي من وضع امتحانات تقيس مدى فهم الطلاب لنواتج التعلم.

نتيجة الثانوية العامة

وتوفر جريدة «الوطن» نتيجة الثانوية العامة بشكل مجاني كامل عبر موقعها الرسمي، حيث سيتمّ الإعلان عبر الصفحات الرسمية لجريدة «الوطن» على مواقع التواصل الاجتماعي.

خطوات التعرف على نتيجة الثانوية العامة

ويتمكن الطالب من التعرف على نتيجة الثانوية العامة عن طريق 6 خطوات، إدخال اسم الطالب رباعي، ثم إدخال رقم الجلوس، اختيار الشعبة سواء العلمية أو الأدبية، اختيار محافظة الطالب، إدخال البريد الإلكتروني وفي السادسة يجب على الطالب إدخال رقم الهاتف المحمول والضغط في النهاية على التسجيل.

نسب النجاح في الثانوية العامة

أكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنَّ نسبة النجاح بلغت 74%، وهي نسبة جيدة، مشيرًا إلى أنَّه لم يحصل أي طالب على الدرجة النهائية في الامتحانات.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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